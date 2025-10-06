Liga Provincial B de Basquet: Victoria y récord para Centro

Triunfazo de Centro en Tancacha ante CARIB 83-77 por la última fecha de la fase regular de la Liga Provincial B.

De esta manera, el rojinegro termina una excelente primera parte del torneo, quedándose con el N° 1 en su grupo con 19 puntos (9 victorias y 1 derrota).

Complejo de Posse terminó con el mismo puntaje, pero por diferencia de puntos entre sí, Centro quedó arriba.

Facundo Costamagna fue el goleador con 22 puntos, seguido por Alejandro Vivas con 20, Francisco Bergesio con 18 y Martín Camusso con 13.

Además, Centro aprovechó la derrota de Pesca de Carlos Paz en suplementario (todavía no había perdido), para terminar con el mejor puntaje de todo el torneo de cara a los playoff que comienzan el próximo domingo 12 de octubre.

Ahora, el rojinegro espera la confirmación de quién será su rival para los cuartos de final, con ventaja de localía en todos los cruces que juegue.