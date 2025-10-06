Fútbol: Comenzaron los Torneos. Victoria de Centro Social y derrota «Santa» en Alicia

Con goles de Facu Possetto, Facu Salvay, Hory Godoy y en contra, el rojinegro logró un triunfazo con goleada 4-2 sobre Independiente de Balnearia en el debut del absoluto.

Un partido muy parejo que comenzó ganando Centro desde los 30 segundos, lo empató Independiente, en la segunda mitad vuelve a ponerse en ventaja el rojinegro pero lo empata el visitante muy rápido, y en los últimos 10 minutos del encuentro, Centro logró convertir en dos oportunidades más para llevarse esta excelente victoria.

En reserva fue victoria visitante 4-1. Valentín Ferrero el autor del gol de Centro.

En la próxima, el rojinegro visita a Atlético Miramar.

SAN JORGE FUE GOLEADO EN ALICIA

El santo no pudo con Unión de Alicia como visitantes en lo que fue el comienzo del torneo campeonato (absoluto).

El resultado final fue: 5–0.

La reserva también fue caída 3-1 previo al partido de primera. El autor del gol fue Leonel Velez.

RESULTADOS Y POSICIONES DEL TORNEO CAMPEONATO

RESULTADOS Y POSICIONES DEL CLASIFICATORIO