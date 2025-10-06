  • 6 octubre, 2025

Ganaron «Las Lobas» de Centro Social y jugarán el Final Four

Oct 5, 2025

Las Lobas del Basquet Femenino de primera de Centro Social, obtuvo un importante triunfo, por el play in de la Liga Provincial.

La victoria le permite la clasificación a Centro, al final Four de la Liga Provincial.

Las chicas vencieron 62-47 a Bolivar de Carlos Paz en un partido muy parejo que se definió en el último cuarto a favor del rojinegro.

Juli Scandolo con 20 puntos y Mili Grant con 16 fueron las máximas anotadoras.

Importante victoria de Las Lobas que jugarán la definición final, donde se conocerá el campeón del máximo torneo de Córdoba.