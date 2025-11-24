Fútbol Infantil: Por el Absoluto, San Jorge avanzó a cuartos. Centro Social, lo hizo por el Clasificatorio

Los dos euqipos Brinkmanenses obtuvieron resultados positivos durante el fin de semana. Ambos de local, pero en Torneos diferentes, los resultados le permiten avanzar a cuartos de Finales.

Se espera por el sorteo de las localías.

INFORME CLUB SAN JORGE

Este sábado las inferiores recibieron a Alianza de Carrilobo por los octavos de final del torneo campeonato (Absoluto).

Resultados:

Infantil: 1 a 2, Santiago Utrera.

Prejuvenil: 0 a 0.

Juvenil: 3 a 3, Benjamin Martini x 2 y Matías Rodriguez.

Preinfantil: 1 a 0, Bautista Farías.

Promocional: 2 a 0, Alex Galetto x 2.

