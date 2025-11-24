La Plata: Franco Nazzi no pudo completar la carrera final en el Turismo Pista

No pudo completar la carrera final pese a haberse mostrado competitivo todo el año.

El cierre no fue el buscado para el cordobés Franco Nazzi, quien se quedó con las manos vacías en la carrera final de este domingo luego de un avance sabatino que parecía dirigirlo a un posible crecimiento en la final y la chance de estar entre los diez de punta.

La final se pondría en marcha mediando la jornada y Franco fue detrás de la idea de poder ir avanzando en el clasificador, algo que no pudo terminar de construir al sufrir un imprevisto que lo dejó al margen con tan sólo una vuelta cumplida. De esta manera, vio pasar una final que generaba entusiasmo pero que no opaca una temporada que fue de menor a mayor y dónde se alcanzaron puntos altos de rendimiento sobre los cuales se trabajará pensando en lo que viene.

Si bien la próxima temporada aún no tiene confirmación respecto a fecha y escenario dónde se desarrollará, es prácticamente un hecho que Franco seguirá abocado a poder mantenerse compitiendo en el nivel nacional, trabajando a nivel presupuestario con ese fin y buscando consolidar un nuevo proyecto deportivo.

PRENSA FRANCO NAZZI: MATIAS VALENCIA – 155-103-5022

matiasvalenciaprensa@gmail.com