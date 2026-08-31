Fútbol Regional: Ganaron los equipos Brinkmanenses, y ya piensan en el clásico del sábado

Una fecha casi perfecta para los equipos de la Zona Norte. Los dos equipos Brinkmanenses, obtuvieron sendas victorias para ser los punteros absolutos de su grupo.

Ahora se enfrentan el sábado, en el comienzo de la segunda rueda.

FITBOL; IMPORTANTE VICTORIA DE SAN JORGE

El equipo mayor de San Jorge consiguió un valioso triunfo en el Estadio Padre Jorge Isaac, al imponerse por 1 a 0 ante Proyecto Crecer de San Francisco, por la quinta fecha del Torneo José Ricardo “Lobo” Mana.

Con esta victoria, el conjunto santo cerró la primera ronda como único puntero de la Zona A, dando un paso importante en su objetivo de mantenerse en los primeros lugares de la competencia.

El único gol del encuentro llegó de la mano de Joel Rivadero en el segundo tiempo.

Triunfo de los chicos

En el encuentro preliminar, la Reserva también tuvo una gran jornada y se quedó con una importante victoria por 3 a 1.

Los goles fueron convertidos por Felipe Echeverría, Cristian Lescano y Nilo Naretto.

FUTBOL: CENTRO GANÓ EN LA CANCHA DE SP. BELGRANO

Con goles de Emanuel Sacco x2 y Ezequiel Gaviglio, el rojinegro venció de visitante 3-1 a Sportivo Belgrano de San Francisco para seguir en lo más alto de la Zona A.

En reserva fue empate 1-1 con gol de Federico Castellanos.

Resultados y Posiciones