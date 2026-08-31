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Deportes

El Provincial de Bochas en categoría individual fue para Nicolás Pretto y en parejas para Asoc. Colonia Caroya

Ago 30, 2026

La Asociación Porteñense organizó el Torneo Provincial de Bochas para las categorías Individual y Parejas. Las finales tuvieron como epicentro el Bochas Club San Jorge y Club Barrio Bertossi.

57º CAMPEONATO PROVINCIAL de BOCHAS

Categoría 1ra. Individual– Asociación Porteña 2026

NICOLAS PRETTO (Caroya) Campeón Provincial Individual!!!

En la Final, le ganó 12 a 3 a Pascual Ramírez (Río Cuarto) en un colmado Estadio del Bochas Club San Jorge de Brinkmann.

Por sorteo, tercero finalizó Diego Gianesini (Luque) y cuarto Pablo Apez (Caroya «B»).

PASCUAL RAMIREZ (Río Cuarto) recibió el Premio «Mejor Conducta Deportiva».

Instancias SEMIFINALES

Semifinales en el Estadio «Genor Pussetto» del Bochas Club San Jorge(Brinkmann)

1) RIO CUARTO (Pascual Ramírez) – LUQUE (Diego Gianesini)

3) CAROYA «B»(Pablo Apez) – CAROYA «A»(Nicolás Pretto)