San Jorge cerró con las finales por categoría una exitosa etapa

Este sábado se disputaron las finales por categoría de la Zona Norte, con tres equipos de San Jorge buscando quedarse con el primer lugar.
Compartimos resultados y goleadores:
Promocional
San Jorge 1 – Porteña Asociación 2
Ignacio Quiroga
Sexta
San Jorge 1 – 9 de Freyre 1
Santino Maidana
Victoria santa 3 a 1 en la definición por penales.
Prejuvenil
San Jorge 2 – 9 de Morteros 1
Elías Gutiérrez
Lisandro Zafalón
Victoria santa y primer puesto de la Zona Norte.
Una gran jornada para cerrar esta etapa, con Sexta y Prejuvenil quedándose con sus finales y Promocional completando un gran torneo llegando hasta la definición.
¡Felicitaciones a todos los chicos y profes por el camino recorrido!