San Jorge cerró con las finales por categoría una exitosa etapa

Este sábado se disputaron las finales por categoría de la Zona Norte, con tres equipos de San Jorge buscando quedarse con el primer lugar.

Compartimos resultados y goleadores:

Promocional

San Jorge 1 – Porteña Asociación 2

Ignacio Quiroga

Sexta

San Jorge 1 – 9 de Freyre 1

Santino Maidana

Victoria santa 3 a 1 en la definición por penales.

Prejuvenil

San Jorge 2 – 9 de Morteros 1

Elías Gutiérrez

Lisandro Zafalón

Victoria santa y primer puesto de la Zona Norte.

Una gran jornada para cerrar esta etapa, con Sexta y Prejuvenil quedándose con sus finales y Promocional completando un gran torneo llegando hasta la definición.

¡Felicitaciones a todos los chicos y profes por el camino recorrido!