Fútbol Regional: Nueve de Morteros único puntero. San Jorge empató en Porteña

Con los resultados de la 5° en la Zona Norte de la Liga Regional de Fútbol San Francisco, el único puntero es Nueve de Julio de Morteros.

En diferentes horarios se completó un nuevo capítulo del Torneo Apertura.

Ganaron Nueve de Morteros, Tiro Federal y Sportivo Suardi. en Porteña, el local y San Jorge igualaron 3 a 3.

Resultados

Centro Social 1- Nueve de Morteros 3

Porteña Asociación 3- San Jorge 3

Juniors 0- Sp. Suardi 1

Tiro Federal 2- Nueve de Freyre 1

Posiciones: Nueve de Morteros 12- Tiro Federal 10- Sportivo Suardi 10- Centro Social 8- San Jorge 5- Porteña 4- Freyre 4 – Juniors 3.

Fecha 6

Nueve de Morteros vs Juniors

Sportivo Suardi vs Tiro Federal

Centro Social vs Porteña

Nueve de Freyre vs San Jorge