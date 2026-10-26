Fútbol Regional: Sp. Suardi superó a San Jorge. Resultados de la fecha del domingo

El equipo mayor de San Jorge cayó como local ante Sportivo Suardi por 3-1, en el marco de la tercera fecha de la segunda fase del Torneo José Ricardo “Lobo” Mana.

El único tanto del Santo fue convertido por Joel Rivadero en los minutos finales del encuentro.

Empate en un partidazo para la reserva

En el encuentro preliminar, los chicos terminaron 5 a 5.

Los goles del Santo fueron convertidos por Felipe Echeverría (2), Guillermo Ludueña, Leonel Vélez y Román Ponce.

Próxima fecha

San Jorge volverá a jugar en condición de local, esta vez frente a Cultural de La Francia.