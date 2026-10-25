El Newcom reunió a cientos de jugadoras, en el Torneo «Jardín de Ansenuza»

Centro Social fue anfitrión durante este sábado y domingo de la 4° edición del Torneo Nacional categoría +50 Femenino “Jardín de Ansenuza”

En la parte protocolar, el sábado después del mediodía, se realizó el acto de apertura con la presencia de autoridades provinciales y locales, como así también de las 16 delegaciones participantes, provenientes de las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Santiago del Estero y Córdoba.

Luego de la bienvenida por parte de las autoridades de la subcomisión, tanto el Legislador Gustavo Tévez como el Intendente Mauricio Actis, pusieron énfasis en la trascendencia del evento, y que a través del deporte los adultos mayores han encontrado una disciplina que ha logrado trascender a nivel nacional, y en Brinkmann se lleva a cabo desde hace varios años este Torneo que recibe a delegaciones de todos los puntos cardinales.

El legislador anunció un aporte de 1 millón de pesos para acompañar el evento.

Los partidos comenzaron en la mañana del sábado, para finalizar el día domingo en horas de la tarde.