Basquet Asociativo: Se completa la última fecha del «Clausura»

El Basquet Asociativo transcurre en la última fecha de la fase regular del Torneo «Clausura» de la Morterense. Se definen los lugares que ocuparán cada uno de los equipos para la disputa posterior de los play off.
Resultados
Unión San Gmo 86- Tiro Federal 69
El Ceibo 64- Devoto 73
Juegan el día domingo
Nueve de Morteros – Sp. Suardi
Porteña – Centro Social
Lunes: El Tala – San Isidro
Martes: San Jorge – Libertad (S)
Posiciones
Sp. Suardi 22– El Tala 20- Tiro Federal 20– Unión San Gmo 19– Nueve de Morteros 17- San Isidro 17- Devoto 17– Libertad 15- Porteña 15- Centro Social 15- El Ceibo 15– San Jorge 12