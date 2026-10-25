Basquet Asociativo: Se completa la última fecha del «Clausura»

El Basquet Asociativo transcurre en la última fecha de la fase regular del Torneo «Clausura» de la Morterense. Se definen los lugares que ocuparán cada uno de los equipos para la disputa posterior de los play off.

Resultados

Unión San Gmo 86- Tiro Federal 69

El Ceibo 64- Devoto 73



Juegan el día domingo

Nueve de Morteros – Sp. Suardi

Porteña – Centro Social



Lunes: El Tala – San Isidro

Martes: San Jorge – Libertad (S)

Posiciones

Sp. Suardi 22– El Tala 20- Tiro Federal 20– Unión San Gmo 19– Nueve de Morteros 17- San Isidro 17- Devoto 17– Libertad 15- Porteña 15- Centro Social 15- El Ceibo 15– San Jorge 12