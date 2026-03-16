Fútbol Regional: Victorias Brinkmanenses por la 1° fecha del Apertura

Se puso en marcha el Fútbol de la Liga Regional en la Zona Norte. Buen debut para los equipos Brinkmanenses, que pudieron vencer a los Morterenses.

PRENSA CENTRO: DEBUT CON TRIUNFO EN CASA

El rojinegro venció a Tiro Federal por 2 a 1, en la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga Regional.

Emanuel Sacco y Horacio Godoy, los autores de los goles.

En reserva fue victoria visitante 3 a 1. Mariano Durán marcó el gol de Centro.

GRAN VICTORIA DE SAN JORGE EN MORTEROS

Gran jornada para el fútbol santo en el inicio del torneo apertura de la liga regional, visitando al 9 de Morteros este domingo.

En primera división fue triunfo 1-2, con goles de Nicolás Strumia a los 35’ minutos y Yoel Rivadero sobre el final.

En reserva que jugó previo a la primera también se trajeron una victoria 2-3, con goles de Lucas Pizzarro, Felipe Echeverría y Matías Rodríguez.

Resultados

Centro Social 2- Tiro Federal 1

Nueve de Morteros 1- San Jorge 2

Sp. Suardi 2- Nueve de Freyre 0

Porteña 2- Juniors 1

Posiciones

Sp. Suardi 3- Centro Social 3- San Jorge 3- Porteña 3- Tiro Federal 0- Nueve de Morteros 0- Nueve de Freyre 0- Juniors 0

Fecha 2

Sp. Suardi- Porteña

Nueve de Freyre- Nueve de Morteros

San Jorge- Centro Social

Tiro Federal- Juniors