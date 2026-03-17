Maxi Voley de San Jorge en plena competencia

Este domingo, en las instalaciones de 9 de Julio de Morteros, se disputó el primer Grand Prix del año, donde el Maxi Vóley de San Jorge dijo presente.

Las chicas jugaron tres encuentros durante la jornada. Fue victoria santa por 2 a 0 frente a Las Leonas de San Francisco y también 2 a 0 ante Tiro de Morteros.

En el último partido del día, el equipo cayó 0 a 2 frente a Las Paqui Girls de La Paquita.

Un muy buen comienzo de temporada para el Maxi santo, que volvió a la competencia con entusiasmo y muchas ganas de seguir creciendo