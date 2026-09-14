Fútbol: Victoria de Centro y punta Absoluta del Grupo. San Jorge no pudo ante Sportivo Belgrano en San Francisco

Con gol de Gabriel Gramaglia en el final del primer tiempo, el Centro Social logró un nuevo e importante triunfo por 1-0 ante Rivadavia de Río Primero.

Sexta victoria consecutiva en siete fechas jugadas, llegando a 18 puntos, sacando 6 a los escoltas en la tabla.

En reserva fue derrota por 2-1 con gol de Facundo Possetto.

Por la 8º fecha, Centro visita a Proyecto Crecer de San Francisco.

SAN JORGE CAYÓ ANTE SPORTIVO BELGRANO EN SAN FRANCISCO

Cayó el Santo en San Francisco

Por la séptima fecha del Torneo José Ricardo “Lobo” Mana, el plantel mayor cayó 3-2 ante Sportivo Belgrano en San Francisco.

Los goles del Santo fueron convertidos por Joel Rivadero, quien marcó por duplicado, ambos durante la primera mitad.

En Reserva, también fue derrota: 2-1. El gol del Santo lo convirtió Guillermo Ludueña.

Próxima fecha

El Santo recibirá a Atlético Manuel Belgrano de Río Primero, en busca de volver al triunfo y continuar peleando por la clasificación.

RESULTADOS Y POSICIONES DE TODAS LAS ZONAS