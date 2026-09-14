Cordobeses presentes en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Hasta el 26 de septiembre se desarrollarán los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, una de las grandes citas deportivas de Sudamérica. La competencia reunirá a más de cuatro mil atletas de 15 países, que participarán en 59 disciplinas deportivas en las ciudades de Santa Fe, Rosario y Rafaela.

La delegación argentina está integrada por 658 atletas que representarán al país durante la competencia. Córdoba tendrá una importante presencia, con 51 deportistas que formarán parte del equipo nacional.

Talento cordobés en acción

La natación será una de las disciplinas con mayor presencia cordobesa. Allí competirán Andrea Eliana Berrino, Macarena Ceballos, Delfina Verónica Dini, Dante Nicola Rho, Thiago Lautaro Pizzini Paz y Malena Santillán.

En atletismo, Córdoba estará representada por Diego Pérez Guercio, Noelia Anahi Martínez, Julieta Salguero Mores y Mariam Florencia Buenanueva Saleme, mientras que en gimnasia rítmica participarán Lara Agostina Aimeri Vicentin, Pilar Cattaneo, Celeste Abril D’Arcangelo, Franca Miravet Piva, Milena Ailén Lopez Lescano y Agostina Vargas Re.

Los deportes de equipo también tendrán presencia cordobesa. En hockey femenino estará Daiana Abigail Pacheco, mientras que Ana Luz Dodorico integrará la delegación como reserva. En hockey masculino, en tanto, competirán Nicolás Gonzalo Rodríguez y Joaquín Costa.

El rugby 7 tendrá como representantes a Santino Zangara y Brisa Borda, mientras que en vóleibol femenino estará Helena Cugno. En fútbol masculino, Córdoba estará representada por Ramiro Tullian y Joaquin Salas.

La vela contará con Chiara Ferretti, Luciano Pesci y Joaquín Reutemann. En esquí náutico competirán Isabella Besso Valero y Bautista Ahumada Cirrincione.

En golf, los cordobeses serán Ana Giuliano y Agustín Segundo Oliva Pinto, mientras que el squash tendrá a Jeremías Gonzalo Azaña Cornejo.

El judo tendrá a Joaquín Tovagliari y Agustín Nicolás Gil. En lucha participará Agustín Alejandro Destribats. Por su parte, Marian Kiara Luna Micheri estará en la escalada deportiva.

El boxeo contará con dos representantes de la provincia: Melani Daira Martínez y Santiago Darío Tulian. En tiro deportivo competirá Fernanda María Russo Romero, y en tiro con arco, María Eugenia González Briozzo.

El ciclismo también tendrá presencia cordobesa con Jennifer Solange Francone e Iñaki Serrano Esper. En tenis competirán Luisina Giovanini y Luciana Moyano, mientras que Giuliana Mickaela Novak lo hará en karate.

La delegación se completa con Paola Soledad Chiaraviglio en e-sport, Gabriel Alejandro Crespi en bochas, Victoria Milena Vilchez en pádel y María Eugenia Mellano en handball. A ellos se suma Gustavo Torregiani, representante cordobés en billar, disciplina que participa por primera vez como deporte invitado en los Juegos Suramericanos.

Orgullo provincial

Con 51 representantes distribuidos en 25 disciplinas, Córdoba volverá a tener una presencia destacada en una competencia internacional. Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 serán una nueva oportunidad para que los deportistas de la provincia defiendan los colores argentinos y se midan con los mejores exponentes de Sudamérica.

La participación cordobesa se extenderá durante prácticamente toda la competencia, con presencia desde el inicio de los Juegos y hasta sus jornadas finales, reflejando la diversidad y el crecimiento del deporte de la provincia en el alto rendimiento.