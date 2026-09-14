Asociación Social y Deportiva Seeber cumplió su sueño: Las nuevas canchas de Bochas

El sueño se hizo realidad para el Club de Seeber, al quedar inauguradas las flamantes 3 canchas de bochas con piso sintetético.

Una nutrida cantidad de habitantes de la localidad, más la visita de numerosas autoridades, le dieron un marco especial al acto.

Entre otros a los representantes de la Institución Pablo Vivas ( Pte subcomisión) y Virginia Barone Pte de CD), estuvieron presentes y dejaron sus mensajes la Intendente Celia Giorgis, el Dr. Augusto Pastore Secretario de Gobierno, el Legislador Gustavo Tévez, Claudio Tuninetti Pte de la Federación de Bochas.

Finalmente al corte de cintas, le siguió el descubrimiento de placa, y finalmente las primeras Bochas que se jugaron en las canchas a cargo de las autoridades y los integrantes de la Escuelita de Bochas de la localidad.