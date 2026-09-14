Gran comienzo de las Divisiones Inferiores por el Torneo Absoluto

Las inferiores iniciaron su camino en el Torneo Absoluto de la Liga Regional, haciendo su debut este sábado en el Estadio Padre Jorge Isaac, ante El Cultural de La Francia.

Una jornada con grandes resultados:

Promocional: 0-0.

Preinfantil: 1-0 Giovani Tolosa.

Infantil: 5-0 Alan Ambrogio x2, Alejo Ferreyra, Ramiro Tolosa y Santino Maidana.

Prejuvenil: 7-0 Nilo Naretto, Román Ponce, Elías Gutiérrez, Alfieri Suppo y Sebastián Gugliermone x3.

Juvenil: 3-1 Samuel Michelud x2 y Agustín Lencina.

FUTBOL INFANTIL: CENTRO SUMO 12 PUNTOS ANTE UNIÓN DE ALICIA

Comenzó el Torneo Absoluto de fútbol infantil y Centro recibió a Unión de Alicia, con muy buena sumatoria de puntos:

Promo: victoria 3-0 (Ignacio Ramallo x2 y Benjamín Possetto).

⁠Pre infantil: victoria 1-0 (Lorenzo Fassano).

⁠Infantil: victoria 2-0 (Jeremías Subassi y Bautista Roldán).

⁠Pre juvenil: derrota 2-1 (Nicolás Yralde).

⁠Juvenil: victoria 1-0 (Jonás Genovesio).