Genética Ganadera: Cabañas Cordobesas con máximos reconocimientos en razas bovinas y ovinas

La genética ganadera de Córdoba volvió a ocupar un lugar protagónico en la 138.ª Exposición Rural de Palermo, realizada entre el 16 y el 26 de julio, al alcanzar un hecho inédito: cabañas cordobesas lograron los máximos reconocimientos en distintas razas bovinas y ovinas, consolidando a la provincia como uno de los principales polos ganaderos del país.

En la raza Brangus, la cabaña El Porvenir, de Quilino, obtuvo el Gran Campeón Macho y la Gran Campeona Hembra, mientras que Rancho Grande, de Corral de Bustos, consiguió el Reservado Gran Campeón Macho.

En Braford, la cabaña La Dominga, de Ischilín, alcanzó el Gran Campeón Macho, y El Aljibe, de General Deheza, obtuvo la Gran Campeona Hembra, marcando otro hecho histórico para la provincia.

Los reconocimientos también se extendieron a otras razas. En San Ignacio, la cabaña Santa Julia, de la Universidad Católica de Córdoba, obtuvo el Gran Campeón Macho, la Gran Campeona Hembra y el Primer Premio en la categoría Ternera Simmental, entre otras distinciones.

En ovinos, la cabaña La Soñada logró el Gran Campeón Macho y el Reservado Gran Campeón Macho de la raza Texel. Por su parte, Los Nómades obtuvo la Gran Campeona Hembra White Dorper, mientras que El Mate consiguió el Reservado Gran Campeón Macho y la Reservada Gran Campeona Hembra White Dorper, entre otros reconocimientos.

“Es la primera vez que tenemos dos grandes campeones en la raza Brangus. Hemos evolucionado mucho y trabajamos para superarnos año a año. En 2014 obtuvimos la primera Gran Campeona y desde entonces seguimos sumando reconocimientos”, afirmó Walter Orodá, de Cabaña El Porvenir.

Por su parte, Alejandro Lauret, de Cabaña La Dominga, señaló: “Córdoba tiene todas las posibilidades agroecológicas y una genética de excelencia para proyectarse al mundo. Es importante la articulación entre el sector público y el privado para llegar a nuevos mercados”.

Durante su recorrida por la Exposición Rural de Palermo, el ministro Sergio Busso destacó: “Es importante fijar reglas de juego claras. Desde el Gobierno provincial apostamos fuertemente al financiamiento, a través de Bancor, una herramienta clave en un contexto donde el crédito es escaso y costoso. Además, hemos tomado la decisión política de avanzar con obras de infraestructura rural, un factor fundamental para el desarrollo del productor”.

Los resultados obtenidos ratifican el posicionamiento de Córdoba como referente nacional en producción genética y reflejan una estrategia sostenida de articulación entre el Gobierno provincial y el sector privado para impulsar una ganadería más eficiente, sustentable y con mayor valor agregado.

Articulación y acompañamiento

El desempeño de las cabañas cordobesas es acompañado por políticas públicas que promueven la mejora continua del sector. Entre ellas se destacan el Programa de Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA), las líneas de financiamiento para la compra de reproductores y el trabajo conjunto desarrollado en el ámbito de la Mesa de Carnes.

Estas herramientas impulsan la incorporación de tecnologías, el registro de información productiva y sanitaria, el bienestar animal y la mejora de la gestión, fortaleciendo la calidad genética de los rodeos y la competitividad de la cadena ganadera.

Los resultados obtenidos en Palermo 2026 reafirman que la inversión en genética, innovación y sostenibilidad constituye uno de los pilares del crecimiento de la ganadería cordobesa y consolida a la provincia como referente nacional en producción de reproductores de excelencia.