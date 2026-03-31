Gobierno de Córdoba acompañó habilitación de Punto Bío en San Francisco

El Gobierno de la Provincia de Córdoba acompañó la habilitación de un nuevo Punto Bio en la ciudad de San Francisco, una estación destinada al abastecimiento de biocombustibles B20 para flotas públicas provinciales y municipales del departamento San Justo.

La nueva infraestructura permitirá garantizar un suministro seguro, controlado y trazable de gasoil mezclado con un 20% de biodiésel de producción cordobesa, en línea con los estándares técnicos establecidos por la normativa vigente.

El sistema de expendio está diseñado para asegurar el control volumétrico, la correcta manipulación del combustible y la trazabilidad del producto, optimizando el abastecimiento de grandes flotas operativas.

La iniciativa beneficiará de manera directa a la flota municipal de San Francisco, a vehículos de la Policía de Córdoba, unidades operativas de EPEC y a los Consorcios Camineros que trabajan en el mantenimiento de caminos rurales en la región.

Acuerdo para ampliar el uso de biocombustibles

En el marco de la habilitación, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Fabián López, junto al intendente Damián Bernarte; el presidente de EPEC, Claudio Puértolas; y el director general de Infraestructura Agropecuaria del Ministerio de Bioagroindustria, Franco Mugnaini, firmaron un convenio de colaboración para promover el uso de biocombustibles.

El acuerdo, con una vigencia inicial de dos años y posibilidad de prórroga, establece un esquema de cooperación para incorporar progresivamente estos combustibles en las flotas y operaciones de los distintos organismos.

Además, el convenio queda abierto a la adhesión de municipios, comunas y organismos provinciales que deseen sumarse a esta política de descarbonización.

En este marco, el Ministerio de Bioagroindustria impulsará la migración progresiva de las flotas de los Consorcios Camineros en todo el territorio provincial.

Menos emisiones y más producción local

El ministro Fabián López destacó que la política provincial de biocombustibles apunta a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y avanzar hacia un modelo energético más sustentable.

“Hoy la flota provincial y municipal de San Francisco comienza a abastecerse con un mayor porcentaje de biodiésel en el gasoil. Esa es la base de nuestra apuesta a los biocombustibles”, señaló.

Por su parte, el intendente Damián Bernarte valoró la incorporación de la nueva infraestructura: “Estamos poniendo en marcha un surtidor inteligente y un tanque de 40.000 litros que permitirá abastecer a una flota de 105 vehículos municipales con biocombustible B20”.

Y agregó: “La articulación entre el Estado, la academia y el sector privado permite que Córdoba y San Francisco sigan creciendo”.

Desde el Ministerio de Bioagroindustria, Franco Mugnaini remarcó el impacto productivo de la iniciativa: “La soja producida en Córdoba se transforma en biocombustible y vuelve al sistema productivo a través de su uso en maquinaria y transporte”.

El funcionario agregó que la medida permitirá reducir en alrededor de 3 millones de litros anuales el consumo de combustibles fósiles.

Red provincial en expansión

La habilitación del Punto Bio San Francisco se enmarca en el Plan de Descarbonización 2030 que impulsa la Provincia, a través de la Secretaría de Transición Energética.

Se trata de un nuevo avance dentro de una red provincial en crecimiento, que ya cuenta con un antecedente en la ciudad de Córdoba, donde funciona desde 2025 un Punto Bio en el predio de la Dirección Provincial de Vialidad.

El uso de biocombustibles en flotas públicas permite reducir emisiones, fortalecer la producción local y avanzar hacia un sistema energético más sustentable.

De esta manera, Córdoba consolida su posicionamiento como una de las provincias pioneras en la implementación de políticas de transición energética, con infraestructura propia, marco normativo y acuerdos que garantizan escala y continuidad.