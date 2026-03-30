Morteros se prepara para vivir la Vigilia de Malvinas

La Municipalidad de Morteros invita a toda la comunidad a participar de la Vigilia Conmemorativa por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, que se llevará a cabo el próximo miércoles 1 de abril en el Parque Central, en la Fuente de Malvinas.

Este encuentro, profundamente significativo para todos los argentinos, busca honrar la memoria de quienes dieron su vida por la Patria y acompañar a nuestros excombatientes, manteniendo viva la causa Malvinas en el corazón de la comunidad.

La jornada comenzará a las 22:00 horas con el acto oficial, continuando a las 23:00 horas con el inicio de la vigilia, que incluirá actividades artísticas y expresiones culturales. Finalmente, a las 00:00 horas, se entonará el Himno Nacional Argentino, en un momento cargado de emoción y sentido patriótico.

Desde el Municipio se destaca la importancia de estos espacios de encuentro, donde la memoria colectiva se construye y se transmite a las nuevas generaciones, fortaleciendo valores como el respeto, la soberanía y la identidad nacional.

Asimismo, se invita especialmente a las familias, instituciones y vecinos a acompañar a los veteranos de Malvinas, verdaderos protagonistas de nuestra historia, cuya presencia honra y da sentido a esta conmemoración.

Morteros reafirma su compromiso con la memoria, el reconocimiento y el acompañamiento permanente a nuestros héroes.

Malvinas nos une.