Departamental Ansenuza: Informe de hechos policiales del fin de semana

La Departamental Ansenuza brindó un amplio informe relacionado a los hechos de las últimas horas en el ámbito de la Regióon.

BRINKMANN• *UNA JOVEN FUE APREHENDIDA POR AGRESIÓN Y DAÑO*

Una joven de 25 años de edad fue aprehendida en calle Caseros luego de que le ocasionara lesiones a un hombre de 42 años de edad y dañara su vehículo con un pedazo de madera.

Se secuestró el elemento involucrado y la joven fue trasladada a la alcaldía de la Comisaría local a disposición de la Fiscalía de Instrucción de Morteros.

*EN UN ALLANAMIENTO SE RECUPERAN DOS SILLONES SUSTRAÍDOS*

En relación a un hecho de Hurto de dos sillones, que resultó damnificado un hombre mayor de edad, personal de la Sub Dirección General de Investigaciones Criminales y de Comisaria.

De Morteros diligenciaron un oficio judicial de allanamiento en calle Mariano Moreno donde reside un hombre de 50 años de edad en la que arrojó resultado positivo procediendo al secuestro de dos sillones de jardín. Interviene Fiscalía de Instrucción de Morteros.

• *DOS JÓVENES APREHENDIDOS POR LA SUSTRACCIÓN DE UN PARLANTE PORTÁTIL*

Un menor de 17 años de edad solicita móvil policial debido a que sufrió un hecho de Hurto por parte de dos jóvenes a los cuales reconocía y le sustrajeron un parlante portátil.

Se constituyen móviles policiales quienes mediante un operativo cerrojo en calle Mariano Moreno logran el recupero del elemento sustraído y la aprehensión de dos jóvenes, uno de 17 y otro de 18 años de edad que fueron trasladados a la comisaria local a disposición de la Justicia.

MORTEROS: ASISTENCIA A VECINO EN LA VIA PUBLICA

Durante la madrugada de hoy, alrededor de las 04:00 horas, se recibió un aviso a través del programa Ojos en Alerta por la presencia de un hombre mayor en la vía pública.

Personal de la Guardia Local de Prevención, que se encontraba de recorrida por el sector, se acercó a la intersección de Bv. Presidente Perón y calle Caseros, donde constató la situación.

En el lugar, se trataba de un vecino de edad avanzada que se encontraba desorientado. Los agentes dialogaron con él y pudieron obtener datos sobre su domicilio, ubicado en calle Chile al 500.

Por precaución, se lo trasladó hasta su vivienda. Una vez en el lugar, se verificó que ingresara sin inconvenientes, tras lo cual el personal continuó con su recorrido habitual.