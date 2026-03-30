Avanzan obras de Infraestructura gasífera en el Interior

El ministro de Gobierno, Manuel Calvo, acompañado de los jefes de gobierno de diez localidades, firmó la autorización para dar inicio a las obras de infraestructura gasífera en Santa Eufemia, Charras, Capilla del Monte, Ballesteros, Mayu Sumaj, Cosquín, Capilla de los Remedios, Pozo del Molle, La Paz y San Joaquín.

Acompañado por los secretarios de Gobierno, Augusto Pastore, y de Cooperación Institucional, Matías Torre Cena, el acto sirvió para habilitar el financiamiento de los proyectos presentados por los municipios y comunas de siete departamentos.

“Estas obras significan aportes del gobierno provincial por más de 2.000 millones de pesos para llevar el gas natural a viviendas y establecimientos en distintos puntos del territorio provincial. Más de 56 mil habitantes se verán beneficiados con el trabajo conjunto, entre la Provincia y los gobiernos locales, que se traducen en soluciones concretas para estas comunidades y una confirmación de la inclusión energética que promueve la administración del gobernador Martín Llaryora”, expresó el ministro Manuel Calvo.

Las habilitaciones para extender el servicio de gas natural fueron otorgadas a cada jefe de gobierno.

Para las obras de red de gas natural en el departamento Juárez Celman, la intendenta de Santa Eufemia, Gisela Barrionuevo, obtuvo un financiamiento por $ 276.242.500, mientras que el intendente de Charras, Emiliano Ratazzi, accedió a fondos por $ 365.187.000.

“Con esta obra, los vecinos de Villa Colón, en el sector oeste de Charras, podrán contar con la red de gas natural y así cubrir el 90% del tendido en nuestra localidad”, explicó el intendente Ratazzi.

Punilla fue otro de los departamentos favorecidos para incrementar la infraestructura de gas natural. La Municipalidad de Capilla del Monte accedió a un fondo de $325 millones que llevará adelante la gestión del intendente Santiago Arenas. Lo propio se hizo con la Comuna Mayu Sumaj, su presidente Fabián Flores recibió la constancia de un financiamiento por de $ 149.471.300.

También el municipio de Cosquín a través del intendente Raúl Cardinalli, obtuvo aportes por $330 millones que serán destinados a la segunda etapa de la red domiciliaria de gas natural: “Van a ser beneficiadas más de 350 familias con una una obra que hace posible avanzar en la calidad de vida que merecen todos nuestros ciudadanos de Cosquín”, remarcó el intendente coscoíno.

Por su parte, la intendenta de Ballesteros, Graciela Sánchez, recibió un certificado de $11.526.342,25 para concretar el suministro de gas natural residencial, en esa localidad del departamento Unión.

Gas natural en establecimientos educativos

Asimismo, y en el marco del Programa Conectar Gas Escuela, la Comuna de Capilla de los Remedios obtuvo fondos por $33.827.100 para que la escuela primaria General Martín Güemes y el IPEM N° 328, cumplimenten los trabajos de conexión a la red de gas natural, según explicó la tesorera comunal, Paola Calderón.

Al mismo tiempo, el municipio de Pozo del Molle, ubicado en el departamento Río Segundo, accedió a un financiamiento de $27.566.800 para el mismo tipo de obra, según expresó su intendente, Fernando Ruíz Díaz.

También, siete centros educativos dependientes de la Municipalidad de La Paz (departamento San Javier), a través del intendente Ramón Funes, obtuvieron la financiación de 90 millones de pesos para acceder al gas natural, del mismo modo que el presidente comunal Daniel Picco, de la localidad de San Joaquín, que podrá iniciar el acceso al suministro de gas en escuelas, ampliar la red a unas 40 familias y en lo que será el futuro parque industrial en esa localidad del departamento Presidente Roque Sáenz Peña.