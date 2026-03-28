Colonia Marina bajo agua. Cayeron cerca de 300mm; hubo anegamientos y caída de árboles

Unaa lluvia torrencial generó serios inconvenientes en zona urbana y rural de Colonia Marina, a partir de la noche del viernes y madrugada del sábado. Si bien había alertas vigentes por la zona, en este lugar se hizo notar de manera importante.

MAS DE 200 mm DE LLUVIA PROVOCARON ANEGAMIENTO DE CALLES

TAMBIEN HUBO CAIDA DE ARBOLES Y POSTES POR EFECTO DEL FUERTE VIENTO

En horas de la madrugada, informa personal policial que se registraron más de 200 mm de precipitaciones en la localidad, provocando anegamientos en la vía pública, calles cortadas y caída de árboles.

Se mantiene monitoreo de la situación, no registrándose otras novedades de relevancia.