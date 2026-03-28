Morteros: Fortalecen trabajo en materia de seguridad

Durante la madrugada, y en el marco de tareas de prevención, se llevó adelante un procedimiento en la intersección de calles San Martín y España, donde se identificó a cinco personas que se encontraban merodeando en actitud sospechosa.

En el lugar, personal de Gendarmería procedió a la identificación y requisa correspondiente, detectando en uno de los individuos la presencia de estupefacientes. El procedimiento continuó en sede de la fuerza interviniente, con la colaboración de personal de la Guardia Local y organismos competentes, conforme a los protocolos vigentes.

Desde Ojos en Alerta se valora especialmente el compromiso, la predisposición y el profesionalismo demostrado por los equipos intervinientes, destacando además la importancia del trabajo coordinado y la colaboración entre las distintas fuerzas.

Estas acciones conjuntas permiten fortalecer las políticas de prevención y seguridad, garantizando una mayor presencia en los barrios y brindando tranquilidad a los vecinos. Finalizado el procedimiento, se continuó con los recorridos preventivos habituales en distintos sectores de la ciudad.