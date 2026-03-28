Morteros: Nueva Jornada «Mujeres a la Cancha»

En el marco del programa “Mujeres a la cancha”, se llevó adelante una jornada en la que se realizó la entrega de kits deportivos a los equipos de fútbol femenino de los clubes Tiro y Nueve de nuestra ciudad.

La actividad contó con la participación de la coordinadora de Punto Mujer Morteros, Betiana Sepeda; el secretario de Deportes, Leo Conti; y el intendente Sebastián Demarchi, quien acompañó a las jugadoras en este encuentro que no solo puso en valor el deporte, sino también el acompañamiento integral a las mujeres y niñas.

En este sentido, el intendente Sebastián Demarchi destacó: “Estas acciones no se quedan solo en la entrega de elementos deportivos, sino que forman parte de una política integral que busca acompañar, contener y generar más oportunidades para las mujeres y niñas de nuestra ciudad. Queremos que cada una sepa que no está sola.”

Los kits entregados, compuestos por elementos fundamentales para la práctica del fútbol, representan una herramienta dentro de un programa mucho más amplio que busca fortalecer el desarrollo del fútbol femenino y generar más oportunidades de inclusión.

Durante la jornada, además, se brindó asesoramiento e información a quienes forman parte de la actividad, dando a conocer el dispositivo de atención a mujeres y niñeces a través del Punto Mujer Morteros. Este espacio funciona como un lugar de escucha, contención y acompañamiento, destinado a que cada mujer, niña y adolescente pueda sentirse respaldada.

La iniciativa refuerza el compromiso de seguir construyendo espacios donde el deporte y el cuidado vayan de la mano, garantizando que cada participante sepa que no está sola.