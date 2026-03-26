Morteros: Inauguraron Muestra Colectiva en «Casa Graciela Boero»

En el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, a 50 años del Golpe de Estado, la Municipalidad de Morteros dejó inaugurada este martes 24 de marzo la muestra colectiva en Casa Graciela Boero, con la participación de instituciones educativas de la Ciudad.

La propuesta convocó a vecinos y vecinas en un espacio de encuentro, reflexión y memoria, donde a través de distintas producciones se abordó uno de los períodos más significativos de la historia argentina, reafirmando el compromiso con la democracia.

La muestra es el resultado del trabajo conjunto entre la Universidad Provincial de Córdoba – Sede Regional Morteros, Instituto Privado 9 de Julio (Nivel Secundario), I.P.E.A. y T. N° 242 Fuerte Los Morteros (P.I.T. y Bachiller en bioagroindustria), Centro Educativo Bernardino Rivadavia, Escuela Especial La Rosa Azul, Instituto Cristo Rey (Nivel Secundario) y Ceija N° 6, quienes aportaron miradas, expresiones y reflexiones desde sus propias experiencias educativas.

Durante la apertura de la muestra, se destacó la importancia de sostener viva la memoria colectiva como base para construir una sociedad más justa, promoviendo valores de respeto, participación y convivencia democrática, y se realizó la entrega de 50 arbolitos a distintas instituciones de la ciudad en conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado, haciendo referencia a «plantar memoria».

La actividad se enmarca en una serie de propuestas impulsadas por el municipio que buscan fortalecer la memoria activa y el compromiso ciudadano, especialmente en las nuevas generaciones.

Asimismo, se invita a las instituciones educativas y organizaciones que deseen visitar la muestra a coordinar su participación a través del siguiente formulario: del Programan Municipal Eduturismo

https://forms.gle/NneqFfy5SCUdophC7″