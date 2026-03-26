Rotary Porteña-Brinkmann: Firmaron convenio marco de colaboración

Invitado por el Presidente del Rotary Brinkmann-Porteña Fabián Krampanis, el intendente Mauricio Actis participó de la visita del gobernador del distrito 4851 Leonardo Mangoldt a nuestra región.

En la oportunidad se firmó un convenio marco de colaboración entre el Rotary y el Gobierno de la Ciudad de Brinkmann, donde se establece un acuerdo general de cooperación institucional, técnica y operativa entre las partes, orientado al diseño, promoción, desarrollo e implementación de iniciativas conjuntas basadas en los principios y áreas de acción de Rotary International, tendientes a fomentar el desarrollo humano, la inclusión social, la equidad, la sostenibilidad y la paz en el territorio de la Ciudad de Brinkmann.

En la reunión, el Intendente Actis fue declarado miembro honorarios del Rotary Club.