Agenda Turística: La Ruta del Queso trasciende a medios nacionales

El proyecto Ruta del Queso, impulsado de manera articulada entre la ciudad de Morteros y distintas localidades de la región, continúa consolidándose como una propuesta estratégica para el desarrollo regional y recientemente alcanzó un nuevo hito: su difusión en un medio de alcance nacional como el diario Clarín.

La publicación presenta a la Ruta del Queso como un circuito gastronómico y turístico en crecimiento, poniendo en valor el potencial del noreste cordobés y destacando la participación de localidades como Morteros, Brinkmann, Seeber, Colonia Vignaud y Freyre, que integran este recorrido basado en la identidad productiva, la cultura y la tradición lechera.

“La presencia en un medio nacional no solo amplía la visibilidad del proyecto, sino que también reafirma su relevancia como una iniciativa genuina, nacida desde el territorio, que busca integrar producción, turismo, historia y comunidad en una propuesta con identidad propia” comento Luciano Smut desde la Dirección de Turismo.

El intendente Sebastián Demarchi señaló: “La Ruta del Queso expresa nuestra identidad productiva y cultural, y nos permite proyectarnos con una propuesta que tiene raíces, pero también visión de futuro”.

El proyecto en desarrollo involucra tambos, fábricas de lácteos, experiencias rurales, ferias, talleres y propuestas gastronómicas, consolidando un modelo de desarrollo que articula turismo y producción con fuerte anclaje territorial.

Esto señala un paso importante en el posicionamiento del proyecto, que continúa avanzando con el acompañamiento de municipios y organismos provinciales, con el objetivo de consolidarse como una propuesta turística distintiva dentro de Córdoba y el país.

Cabe destacar que la publicación en Clarín se dio a partir del trabajo y la circulación de la información en medios de nuestra región, a quienes se agradece especialmente por difundir y poner en valor este tipo de iniciativas, permitiendo que luego la noticia sea replicada por un medio de alcance nacional.

Fuente: https://www.clarin.com/…/ruta-queso-2025-pueblos…