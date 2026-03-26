Suardi conmemoró el Día Nacional de la Memoria, por la verdad y la justicia

La Municipalidad de Suardi realizó ayer el acto conmemorativo por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, al cumplirse 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.

La actividad se llevó a cabo en el Predio del Ferrocarril – Espacio de la Memoria, y contó con la participación del intendente Leandro Gastaldi, integrantes del Departamento Ejecutivo Municipal, concejales, instituciones y vecinos de la ciudad.

Durante el acto se reflexionó sobre la importancia de mantener viva la memoria colectiva, reafirmando el compromiso con la democracia, la verdad y la justicia.

En el marco de la jornada, el Elenco de Teatro Municipal de Suardi presentó una intervención artística especialmente preparada para la ocasión, generando un momento de profunda emoción y reflexión entre los presentes.

La actividad culminó con la actuación de la banda “Coleccionistas”, que acompañó el cierre de esta conmemoración.