Gobierno de Córdoba: Construirán desvío de tránsito pesado en La Para

El Gobierno de Córdoba, a través del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, construirá el desvío de tránsito pesado en La Para, departamento Río Primero.

El desvío de 3.000 metros de longitud se desarrolla al sureste de dicha localidad, desde la Ruta Provincial E-52 hasta la Ruta Prov. Nº 17, completando la vinculación entre La Tordilla y La Para.

Se prevé además la ejecución de una intersección tipo «T» en la llegada a RP 17.

Esta obra, junto con el tramo recientemente pavimentado que se extiende entre La Tordilla y Toro Pujio, vincula a las RP 13 – RN 19 y RP 17, las cuales forman parte de los corredores de integración de la Región Centro y, en particular, relacionan las provincias de Córdoba y Santa Fe.

La Dirección Provincial de Vialidad licitó los trabajos con un presupuesto oficial de 8.817.034.097 pesos.

El proyecto contempla la iluminación de la intersección con la RP 17 y la correspondiente señalización vertical y demarcación horizontal según la Ley Provincial de Tránsito Nº 8.560.

El acto estuvo encabezado por el director de Vialidad Provincial, Martín Gutiérrez, acompañado por el Legislador provincial Juan José Blangino, y el intendente La Para, José Víctor Piana.

A su turno, el director remarcó: “Con esta obra, estamos mejorando los tiempos de viaje y la seguridad de los vecinos de La Para. Seguimos trabajando para cumplir con la tarea que nos dio el gobernador, que es facilitarle la vida a los cordobeses”.

Presentaron ofertas seis empresas: ANKA LOO Construcciones S.R.L, Astori Construcciones S.A., Gieco S.A., Michelotti e Hijos S.A., Néstor Julio Guerechet S.A. y Vadieg S.A.