Se realizó 1° Olimpíada Provincial de Mecanización Agropecuaria

El Ministerio de Educación, a través de la Dirección General de Educación Técnica y Formación Profesional, llevó a cabo la primera Olimpíada Provincial de Mecanización Agropecuaria, destinada a estudiantes de las ocho escuelas técnicas con esta especialidad en Córdoba. El encuentro se desarrolló del 28 al 31 de octubre en la ciudad de Noetinger.

Participaron 55 jóvenes provenientes del IPEAyT Nº 242 Fuerte Los Morteros, IPEMyT N° 173 “Gob. Juan Bautista Bustos” de Morrison, IPET N° 420 de Isla Verde, IPET N° 355 de Canals, IPET N° 397 de Laguna Larga, IPET N° 413 “Ing. José Barrionuevo” de Sinsacate, IPET N° 392 “Silvio Péllico” y del IPET N° 411 de Noetinger, institución sede del evento.

El espacio propuso la resolución de situaciones problemáticas que demandaron la aplicación integrada de conocimientos y capacidades adquiridas durante la trayectoria formativa de las y los estudiantes. El objetivo fue fortalecer la integración de saberes, el análisis crítico, el trabajo colaborativo y la toma de decisiones creativas y sostenibles.

A lo largo de las jornadas, los chicos y chicas -con el acompañamiento de sus docentes- debieron resolver desafíos técnicos vinculados con maquinarias aportadas por empresas del sector: Metalfor, IAN, Piersanti, Syra y Abelardo Cuffia, referentes en la industria de maquinaria agrícola del interior del país.

Al ser consultado, el ministro Horacio Ferreyra destacó que esta olimpíada representa una oportunidad valiosa para conocer las capacidades y aprendizajes que las y los estudiantes desarrollan a lo largo de su formación. “Estos espacios no solo permiten reconocer el esfuerzo y el talento de nuestros jóvenes, sino también fortalecer la calidad de la enseñanza y continuar mejorando las propuestas de la Educación Técnica Profesional en toda la provincia”, expresó.

“Esta propuesta acerca a los alumnos a las necesidades reales de las empresas del sector y consolida una articulación directa entre educación y producción”, afirmó Diego Suárez, director general de Educación Técnica y Formación Profesional.

Por su parte, el intendente de Noetinger, Marcelo Bjorklund, expresó: “Es un orgullo que nuestra ciudad sea sede de las Primeras Olimpíadas Provinciales de la Especialidad Mecanización Agropecuaria. Este evento destaca la educación técnica y la formación profesional como herramientas fundamentales para el desarrollo de nuestros jóvenes, promoviendo la creatividad, el esfuerzo y la integración con la comunidad”.

Además, los equipos realizaron visitas a las empresas, donde pudieron conocer los entornos de trabajo e intercambiar experiencias con estudiantes de distintas localidades, fortaleciendo el sentido de pertenencia y la identidad técnica.

Propuestas destacadas

Cada empresa participante elaboró un desafío técnico específico, vinculado con sus maquinarias y procesos productivos. Las y los estudiantes trabajaron en equipos para resolverlos, demostrando creatividad, conocimiento técnico y compromiso con la mejora continua del sector. El comité evaluador reconoció aquellas propuestas destacadas por su calidad, innovación y trabajo colaborativo:

Desafío Metalfor

Adrián Facundo Carreras Pavesio — IPET Nº 397, Laguna Larga

Jenifer Yohana Suárez — IPET Nº 397, Laguna Larga

Mateo Silvestre Pavón Carranza — IPET Nº 420, Isla Verde

Gonzalo Lionel Senega — IPET Nº 420, Isla Verde

Desafío Piersanti

Franccesco Chiappero — IPET Nº 392, Silvio Péllico

Milagros Nahiara Medina — IPET Nº 392, Silvio Péllico

Estela Alejandra Gómez — IPEAyT Nº 242, Morteros

Milena Tosco López — IPEAyT Nº 242, Morteros

Desafío IAN

Milagros del Valle Olariaga — IPET Nº 413, Sinsacate

Luca Ariel Sosa — IPET Nº 355, Canals

Brisa Antonela Rocha — IPET Nº 392, Silvio Péllico

Tobías Federico Allione — IPET Nº 392, Silvio Péllico

Desafío Syra

Benjamín Albornoz Quinteros — IPET Nº 397, Laguna Larga

Jesús Alberto Arener — IPET Nº 392, Silvio Péllico

Mayra La Rocca — IPET Nº 392, Silvio Péllico

Roberto Germán Juárez — IPET Nº 397, Laguna Larga