San Francisco: Construirán establecimiento educativo de nivel Inicial y Primario

La Provincia de Córdoba, a través del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, construirá un nuevo establecimiento educativo de nivel Inicial y Primario en la ciudad de San Francisco, departamento San Justo.

La obra, licitada por la Subsecretaría de Arquitectura, cuenta con un presupuesto oficial de 2.875 millones de pesos y contempla una superficie total de 1.630 metros cuadrados.

Se enmarca en un programa de obras que la cartera impulsa en conjunto con el Ministerio de Educación que contempla la construcción de infraestructura escolar en distintos puntos de la provincia.

En este caso, la infraestructura edilicia destinada al Nivel Primario incluirá seis aulas, laboratorio y biblioteca, conectados por un amplio pasillo que funcionará como espacio de encuentro para la comunidad educativa. Además, dispondrá de un Salón de Usos Múltiples (SUM), cocina, depósitos, y áreas administrativas y docentes.

Por su parte, el Jardín de Infantes contará con tres salas, un hall de ingreso y su propio sector administrativo. El proyecto garantiza la accesibilidad mediante ingresos diferenciados y rampas para los alumnos de ambos niveles.

La apertura de ofertas fue encabezada por el subsecretario de Arquitectura, Andrés Caparroz; la Subsecretaría de Administración del Ministerio de Educación, Lucía Escalera; y el secretario de Infraestructura de San Francisco, Carlos Ortega. Participaron las empresas Alem Ingeniería S.A., Constructores Asociados S.A., Carlos Enrique Martínez y Riva S.A.I.I.C.F.A.

Esta iniciativa forma parte del plan provincial de construcción de nuevos establecimientos educativos, que se ejecuta en conjunto con el Ministerio de Educación y prevé la edificación de 16 escuelas en Córdoba capital y distintas localidades del interior.

El programa incluye:

1 Jardín de Infantes en la Capital.

6 escuelas de Nivel Primario en Las Higueras, Salsipuedes, Villa del Prado, Balnearia, Anisacate y Despeñaderos.

2 escuelas de Nivel Inicial y Primario en Capital y San Francisco.

4 escuelas de Nivel Medio en Alta Gracia, Malagueño, Laboulaye y Villa Los Altos.

3 escuelas de Formación Profesional en Capital, La Bolsa y Villa General Belgrano.