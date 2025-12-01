Gobierno de Córdoba construye tres altoniveles en rutas de Acceso a la ciudad de Córdoba

El Gobierno de la provincia de Córdoba está construyendo de manera simultánea tres altoniveles en tres importantes rutas de acceso a la ciudad de Córdoba, donde desarrollan tareas un total de 255 operarios de manera directa y se generan 129 puestos laborales de manera indirecta.

Se trata de los viaductos que se ejecutan en la Av. Ejército Argentino (zona urbana de Ruta E-55 Autovía Córdoba – La Calera) a la altura de Valle Escondido; en la Autovía Ruta 19, a la altura de Malvinas Argentinas; y en la Av. Vélez Sarsfield (zona urbana de la Ruta 36 Autovía Córdoba-Río Cuarto).

Los nuevos distribuidores de tránsito en altura tienen una visión metropolitana estratégica; permitirán resolver a distinto nivel la circulación del tránsito y brindar mayor seguridad vial a los automovilistas.

Detalle de los altoniveles en ejecución

El cruce a distinto nivel ubicado en la Av. Ejército Argentino a la altura de la Av. República de China es el que muestra el mayor índice de avance: 75 por ciento, y genera un total de 114 puestos laborales entre directos e indirectos.

Esa gran obra de infraestructura con viaducto curvo de 145 metros de largo, beneficiará a los habitantes de La Calera y vecinos de Villa Warcalde que ingresan diariamente a la ciudad de Córdoba y a la Av. Circunvalación por la Ruta E-55; así como a los automovilistas que utilizan la Av. República de China para salir de los barrios ubicados en la zona de Valle Escondido.

En tanto, el altonivel que se está ejecutando sobre la Avenida Vélez Sarsfield entre la avenida Circunvalación y la calle Posadas, contará con un viaducto principal de 607 metros de largo y viaductos en ramales de enlace del distribuidor de conexión con el anillo de Circunvalación.

Esta obra genera un total de 150 puestos de trabajo entre directos e indirectos y el nivel de avance alcanza el 25 por ciento.

En el marco de los trabajos a desarrollar está prevista la construcción de tres rotondas para resolver los cruces y giros del flujo vehicular; y veredas peatonales debajo del viaducto.

Con el altonivel en ese sector de la ciudad se logrará dividir el tránsito que circule por la principal vía de comunicación con el sur de la provincia a través de la Ruta 36 Autovía Córdoba – Río Cuarto, de la red vial urbana que utilizan diariamente los vecinos de los barrios Villa El Libertador, Coronel Olmedo, Inaudi, Las Huertitas y Comercial, entre otros.

Por último, el altonivel de 850 metros de extensión que se construye sobre la Ruta 19 a la altura de Malvinas Argentinas posibilitará dividir el tránsito pasante de los movimientos locales que se realizan en la zona urbana de esa localidad y genera trabajo a 120 personas, entre empleos directos e indirectos.

La obra muestra un avance del 20 por ciento y prevé la ejecución de un puente sobre la avenida San Martín, la arteria principal de la localidad de Malvinas Argentinas. El altonivel contará con dos carriles por sentido de circulación separados con defensa de hormigón tipo new jersey y banquinas pavimentadas.

En la parte inferior se construirán dos rotondas y la continuidad de la Av. San Martín con veredas peatonales para canalizar la circulación del tránsito local de uno y otro lado de la Ruta 19; así como cuatro ramas de acceso al distribuidor.