Córdoba presente en encuentro de la Mesa Educativa de la Región Centro

La provincia de Córdoba, a través del Ministerio de Educación, participó del encuentro regional desarrollado en Villa Libertador San Martín, en Entre Ríos, en el marco de la Mesa Educativa de la Región Centro.

Durante la jornada, el ministro Horacio Ferreyra, representó a Córdoba y en su discurso expresó: “Para Córdoba, la creación de una agenda regional conjunta es una oportunidad para fortalecer la innovación, el intercambio de aprendizajes y la mejora continua, con el fin de avanzar hacia una educación más equitativa y pertinente para todos los estudiantes”.

En la reunión se revisaron los avances de cada jurisdicción y se acordaron acciones comunes para mejorar aprendizajes, asegurar la terminalidad, impulsar la innovación pedagógica y crear indicadores que acompañen mejor las trayectorias estudiantiles de la región.

Asimismo, se abordaron propuestas de formación docente, planes de acompañamiento institucional, políticas de evaluación y programas destinados a fortalecer el trabajo en las escuelas secundarias.

El evento contó con la presencia de la presidenta del Consejo General de Educación de Entre Ríos, Alicia Fregonese, y del ministro de Educación de Santa Fe, José Goity, quienes encabezaron junto a Ferreyra una jornada de intercambio destinada a profundizar las políticas compartidas en materia de educación secundaria, evaluación educativa y fortalecimiento institucional.

Las autoridades destacaron la importancia de sostener un enfoque colaborativo entre las provincias de la Región Centro, fortaleciendo la articulación territorial y la producción de información estratégica para la toma de decisiones.

«La gestión enfrenta numerosos desafíos, y ante problemas complejos es clave pensar estratégicamente y crear alianzas. Podemos pensar que tenemos los mejores equipos, pero cuando hablamos con otros siempre aprendemos» afirmó la presidente del Consejo General de Educación, Alicia Fregonese.

Por su parte, el ministro de Educación de Santa Fe, José Goity, destacó la importancia de asumir la responsabilidad de gobernar y luego expresó: “Me parece que estamos fijándonos metas que podemos lograr. Tenemos un sistema educativo con muchos obstáculos, pero con mucha más potencia para superarlos».

La jornada cerró con una mesa técnica ampliada en la que se definieron próximos pasos, entre ellos la continuidad de instancias de trabajo interprovincial, el fortalecimiento de la cooperación técnica y la consolidación de líneas estratégicas para el desarrollo educativo en clave regional.