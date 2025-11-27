Secretaría de la Mujer: Córdoba adhiere a los «16 días de Activismo contra la Violencia de Género»

El Gobierno de Córdoba, a través de la Secretaría de la Mujer, adhiere un año más a la campaña mundial “16 días de Activismo contra la Violencia de Género”, una iniciativa de ONU Mujeres para generar conciencia y erradicar las violencias que afectan a mujeres y niñas en todo el mundo y sensibilizar a la comunidad en favor de la equidad de género.

Bajo el lema mundial 2025 “#Escuchamos y no dudamos”, la campaña inició este martes 25 de noviembre en el “Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres” y se extiende hasta el 10 de diciembre “Día de los Derechos Humanos”.

Durante los 16 Días de Activismo, la Secretaría de la Mujer del Ministerio de Desarrollo Social y Promoción del Empleo llevará adelante diferentes acciones tanto en la ciudad de Córdoba como en el interior provincial, con la finalidad de sensibilizar, prevenir y concientizar sobre la violencia de género.

La agenda de actividades puede consultarse ingresando a: https://www.cba.gov.ar/16-dias-de-activismo-contra-la-violencia-de-genero

La Provincia se suma de esta manera a las acciones que se llevarán a cabo en todo el mundo en el marco del 25N y los 16 Días de Activismo, fortaleciendo la política de Estado sostenida por el Gobierno de Córdoba en materia de equidad de género y lucha contra la violencia hacia las mujeres y niñas.

Asimismo, durante los 16 Días de Activismo dependencias provinciales y municipales se iluminarán de color naranja durante la noche como símbolo de la lucha contra la violencia de género.