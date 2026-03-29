Gobierno de Córdoba desplegó operativo integral en el Este Provincial, tras el fuerte temporal

El Gobierno de Córdoba desplegó un operativo integral de asistencia tras el fuerte temporal que afectó al este provincial, concentrando los esfuerzos en las localidades de Colonia Marina, El Tío y La Francia, donde se registraron los mayores daños.

En Colonia Marina, una de las zonas más comprometidas, cayeron cerca de 260 milímetros de lluvia en apenas dos horas durante la noche del viernes, lo que provocó anegamientos severos y afectó a más del 80 por ciento de las viviendas.

Ante esta situación, la Provincia activó el Fondo Permanente para Atención de Situaciones de Desastre, lo que permite asistir de manera inmediata a los damnificados y avanzar en la recuperación de los bienes afectados.

Actualmente, 20 personas permanecen evacuadas en la Escuela Fray Luis Beltrán, donde el Ministerio de Desarrollo Social y Promoción del Empleo ya distribuyó mercadería, agua potable, colchones y frazadas para garantizar la cobertura de las necesidades básicas.

El gobernador Martín Llaryora se comunicó con intendentes de las localidades afectadas para interiorizarse sobre la situación y coordinar la asistencia. “Desde el primer momento pusimos a disposición todos los recursos de la Provincia para acompañar a las familias afectadas. Estamos trabajando en territorio, con cada área del Gobierno, para dar respuestas rápidas y ayudar a recuperar la normalidad lo antes posible”, señaló el mandatario.

En la zona estuvo el ministro de Desarrollo Social y Promoción del Empleo, Marcos Torres, quien coordinó el operativo en territorio junto al secretario de Salud de la Provincia, Gustavo Klein; el director de Políticas Sociales, Gustavo Medina; el titular de Recursos Hídricos, Guillermo Vílchez y el ex intendente Adrián Rinaudo. También acompañan legisladores provinciales y autoridades locales.

Con la participación de Bomberos, Policía y equipos técnicos, se llevan adelante tareas de asistencia directa, relevamiento y contención en los sectores más afectados.

En paralelo, maquinaria y equipos provinciales avanzan en tareas de drenaje del agua acumulada en la zona urbana. Al respecto, Guillermo Vílchez explicó que “hemos recorrido las zonas que acumulan mucha agua y estamos evaluando alternativas para realizar obras de canalización. Contamos con retroexcavadoras y bombas que ya están trabajando para intervenir y conducir el agua hacia zonas más bajas”.

La tormenta también provocó caída de árboles y complicaciones en la circulación, lo que demandó un intenso trabajo coordinado entre distintas áreas provinciales y fuerzas de seguridad.

“Estamos en Colonia Marina trabajando con todas las áreas de la Provincia, cerca de cada familia. Hemos activado el Fondo Permanente para que la ayuda llegue rápidamente a quienes más lo necesitan”, expresó el ministro Marcos Torres.

El Gobierno de Córdoba mantiene un operativo activo en la región, con presencia sostenida de sus equipos y recursos, priorizando la asistencia directa a los vecinos y la recuperación de las condiciones básicas en las localidades afectadas.