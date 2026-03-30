Aumento del corte de bioetanol: Llaryora pidió avanzar en ley que garantice previsibilidad

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, valoró el aumento del corte de bioetanol dispuesto a nivel nacional, al considerar que se trata de una medida que va en el sentido de lo que la Provincia viene planteando desde hace tiempo.

No obstante, remarcó la necesidad de avanzar hacia una ley que garantice previsibilidad y consolide una política de desarrollo a largo plazo.

El mandatario sostuvo que Córdoba es uno de los principales productores de maíz del mundo y subrayó la importancia de industrializar esa materia prima en origen. “Cuando industrializamos, generamos trabajo y oportunidades en cada uno de nuestros pueblos”, afirmó, al tiempo que insistió en que el desarrollo productivo debe estar orientado a la generación de empleo.

En ese sentido, Llaryora destacó que la reciente resolución demuestra que es posible incrementar el corte de biocombustibles, pero advirtió que este tipo de decisiones no pueden depender de factores coyunturales. “No puede ser que se avance solo por el contexto internacional o el precio del petróleo. Necesitamos reglas claras y estables”, señaló.

El gobernador planteó que el camino es avanzar hacia un esquema similar al de países como Estados Unidos, Brasil y Paraguay, donde los cortes de biocombustibles están establecidos por ley y alcanzan niveles superiores al 20% e incluso cercanos al 30%.

Asimismo, explicó que la previsibilidad normativa es clave para impulsar nuevas inversiones. “La ley permite tener seguridad. Y cuando hay seguridad, hay inversión. Eso es lo que necesitamos para ampliar la capacidad instalada y generar más producción y empleo”, indicó.

Llaryora agregó que la medida actual permitirá aprovechar la capacidad operativa ya existente en el sector, pero remarcó que una legislación con aumento de cupos podría generar nuevas inversiones y potenciar aún más la industrialización del maíz.

Finalmente, el mandatario reafirmó la posición de Córdoba en defensa de los biocombustibles como eje del desarrollo productivo. “El camino de la Argentina es con trabajo y desarrollo. Industrializar nuestra materia prima es central, y los biocombustibles son una herramienta clave para lograrlo”, concluyó