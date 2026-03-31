Ministerio de Gobierno entregó equipamiento a Guardias Locales del Interior

La Provincia, a través del Ministerio de Gobierno, entregó equipamiento a 21 Guardias Locales de Prevención y Convivencia del interior provincial, en el marco del fortalecimiento de las políticas de seguridad ciudadana.

El acto se llevó a cabo en la Sala de Ministros del Centro Cívico del Bicentenario y fue encabezado por el ministro de Gobierno, Manuel Calvo, junto al secretario de Prevención y Convivencia Ciudadana, José Gualdoni, y autoridades de las localidades beneficiadas.

Durante la jornada, además de la entrega de equipamiento, se realizó el lanzamiento oficial de 14 nuevas Guardias Locales. En ese marco, se distribuyeron 15 vehículos 0 km, armas de letalidad reducida y chalecos balísticos, destinados a reforzar las tareas de prevención en municipios y comunas de toda la provincia.

El ministro Calvo destacó el crecimiento del programa y subrayó: “Hoy el sistema de Guardias Locales alcanza a más del 90% de la población de Córdoba, con más de 320 municipios adheridos y más de 230 guardias en funcionamiento, consolidándose como una verdadera política de Estado en materia de prevención y convivencia”.

“Vamos a redoblar el esfuerzo y seguir invirtiendo en equipamiento, capacitación y presencia territorial para fortalecer la prevención en toda la provincia”, agregó.

Por su parte, el secretario Gualdoni remarcó el carácter innovador del modelo cordobés: “Hemos logrado organizar la prevención en todo el territorio provincial con un modelo único en el país, que solo es posible gracias al compromiso de los gobiernos locales”.

Sobre el equipamiento

En el marco del Programa Provincial de Guardias Locales, se entregaron ocho camionetas Nissan Frontier y siete automóviles Renault Sandero, todos 0 km y completamente equipados para tareas de patrullaje.

Asimismo, se distribuyeron siete armas de letalidad reducida y 22 chalecos balísticos. Las localidades que recibieron armamento acreditaron previamente el cumplimiento de todos los requisitos de idoneidad, formación y documentación establecidos por la normativa vigente.

Voces locales

La intendenta de Santa Eufemia, Gisela Barrionuevo, valoró el impacto del equipamiento: “Este nuevo móvil nos permite ampliar la cobertura de prevención en nuestra localidad y seguir fortaleciendo el trabajo conjunto con la Provincia para cuidar a nuestros vecinos”.

En tanto, el guardia local de Sampacho, Francisco Bonetto, señaló: “El equipamiento que recibimos es clave para trabajar con mayor seguridad y mejorar los recorridos en el pueblo, siempre en conjunto con la Policía y cerca de la gente”.

Participaron los jefes de gobierno de Las Acequias, Germán Martini; de Santa Eufemia, Gisela Barrionuevo; de Sampacho, Franco Suárez; de Idiazábal, Juan Pablo Vassia; de Villa Concepción del Tío, Jorge Efraín Mercado González; de Potrero de Garay, Gerardo Martínez; de Agua de Oro, Miguel Ángel Aguirre; y de San Antonio de Arredondo, Ariel Moyano.

También asistieron autoridades de La Playosa, Noetinger, Atahona, Eufrasio Loza, Avellaneda, La Higuera, Rayo Cortado, Los Hoyos, Puesto de Castro, La Rancherita y Colonia Valtelina.

El encuentro contó además con la presencia de la tesorera comunal de Capilla de los Remedios, Paola Calderón, y el director de la Guardia Local de Morteros, Héctor Roldán.

Sobre el programa

El Programa Provincial de Guardias Locales, a cargo de la Secretaría de Prevención y Convivencia Ciudadana, tiene como objetivo fortalecer las políticas locales de prevención mediante la provisión de equipamiento, capacitación y acompañamiento técnico a municipios y comunas.

Desde su puesta en marcha, el programa suma 326 localidades adheridas a la Ley N° 10.954 y 233 Guardias Locales en funcionamiento en todo el territorio provincial.