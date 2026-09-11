Gobierno de Córdoba presente en 79° Expo Rural de Jesús María

El Gobierno de Córdoba participa en la 79° Expo Rural de Jesús María, que se desarrolla hasta el 13 de septiembre en el predio de Malabrigo de la Sociedad Rural.

La tradicional muestra constituye uno de los principales encuentros productivos del norte cordobés y reúne a productores, empresas, instituciones y familias en torno a la actividad agropecuaria.

El stand de la Provincia, liderado por el Ministerio de Bioagroindustria, dispone de un auditorio a cielo abierto, que será un espacio de encuentro y capacitación para productores, instituciones y público en general.

Funcionarios y equipos técnicos del Ministerio presentarán las principales políticas públicas, acciones y programas que se llevan adelante desde la cartera agropecuaria. La agenda incluirá capacitaciones y charlas sobre estaciones meteorológicas, producción de huertas y gen nativo, entre otras temáticas de interés para el sector.

La propuesta se completará con capacitaciones lúdicas, sorteos y premios para toda la familia, generando un espacio de encuentro para todos los visitantes de la exposición.

Córdoba Vidriera Productiva

Seis pymes cordobesas de maquinaria e implementos agrícolas que participan del programa Córdoba Vidriera Productiva, tendrán la posibilidad de exhibir sus desarrollos, generar nuevos vínculos comerciales y visibilizar el potencial de la industria cordobesa frente a productores y empresas de toda la región.

Estarán presentes: Bombas Bol (La Francia), Gallará Premoldeados (Córdoba Capital), Charrúa Implementos Agrícolas (Río Tercero), Fragar (Monte Maíz), MSH Casillas (Matorrales) y Famaco (Bell Ville). El programa “Córdoba Vidriera Productiva”, es una política pública que busca poner en valor el origen del producto primario, los territorios donde fueron elaborados, y las personas involucradas en el proceso.

Asesoramiento financiero para productores agropecuarios

El espacio provincial también contará con la presencia del Banco de Córdoba (Bancor), que brindará asesoramiento sobre líneas de financiamiento y herramientas destinadas a acompañar las inversiones y el crecimiento de las actividades productivas.

La 79° Expo Rural de Jesús María reunirá durante cuatro jornadas propuestas vinculadas a la producción agropecuaria, ganadería, maquinaria, tecnología, gastronomía y espectáculos, con actividades orientadas tanto al sector productivo como al público general.

Con esta participación, el Gobierno de Córdoba reafirma su compromiso con el desarrollo productivo del interior, el acompañamiento a productores y emprendedores, el agregado de valor en origen y la generación de espacios de capacitación y vinculación para fortalecer al sector agropecuario cordobés.