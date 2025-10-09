Gobierno de la ciudad felicita a IECS Domingo F. Sarmiento por obtención de premio nacional

El Gobierno de Brinkmann saluda y felicita al 6° grado del Instituto Privado Domingo Faustino Sarmiento de nuestra ciudad quien se destacó en la Feria Nacional de Educación, Arte, Ciencia y Tecnología, fase 2, eje artes, realizado en Posadas, Misiones.

Lo hicieron con el proyecto “Fracciones que suenan”, el cual articula la matemática con la música y está a cargo de las docentes Micaela Climiño y Leticia Oyén.

Los chicos junto a sus docentes y directora recibieron desde el Consejo General de Educación de Misiones el diploma correspondiente.

Felicitaciones a los docentes, cuerpo directivo y alumnos por todo lo hecho y por seguir trabajando juntos por la educación de nuestra ciudad.