Preinscripciones abiertas a la Modalidad de Educación de Jóvenes y Adultos

El Ministerio de Educación de la Provincia recuerda que continúan abiertas las preinscripciones a la Modalidad de Educación de Jóvenes y Adultos.

Hasta el 15 de diciembre podrán inscribirse las personas interesadas en comenzar o retomar sus estudios primarios y secundarios en centros educativos de gestión estatal para el ciclo lectivo 2026.

Los requisitos para acceder a la Modalidad de Educación de Jóvenes y Adultos son:

Para comenzar el Nivel Primario en un CENPA o Escuela Nocturna es requisito ser mayor de 14 años o cumplirlos en el Ciclo Lectivo 2026.

Para acceder a Nivel Secundario en un CENMA o CEIJA es requisito ser mayor de 18 años o cumplirlos en el Ciclo Lectivo 2026 y haber finalizado los estudios primarios, o tener incompleto el Nivel Secundario.

El trámite se puede realizar mediante el Formulario Único de Postulantes (FUP), el cual se accede desde la plataforma de Ciudadano Digital (CiDi), en el link formularioinscripcion.cba.gov.ar, con el nombre de Preinscripciones Escolares 2026.

La interesada/o en realizar la preinscripción debe completar el formulario -con carácter de declaración jurada- ingresando los datos solicitados y elegir el establecimiento educativo en el que desee cursar sus estudios de acuerdo con su domicilio.

Para consultar los centros educativos disponibles se puede acceder al Mapa Educativo Provincial a través del link: mapascordoba.gob.ar/viewer/mapa/77. Si tenés alguna duda sobre cómo realizar la búsqueda, podés consultar en: bit.ly/mapaeducativocba

Una vez finalizado el trámite, cada joven y/o adulto preinscripta/o recibirá una constancia en el correo electrónico registrado en su cuenta de CiDi.

Una vez que finalice el periodo de preinscripción a través del CiDi, el centro educativo se contactará con cada estudiante preinscripta/o para indicarle qué documentación debe reunir, cómo y cuándo presentarla para realizar el proceso de inscripción definitiva de manera presencial en el centro educativo. Esta comunicación se llevará a cabo a través del mail y/o teléfono de contacto que indicaron en el formulario.

La preinscripción a través del Formulario Único de Postulantes (FUP), no excluye la preinscripción que las/os ciudadanas/os pueden hacer, si lo desean, de manerapresencial en cada centro educativo.

Por cualquier duda y/o consulta se podrá enviar un mail a educacion.adultos@me.cba.gov.ar , llamar al 0351- 4462400 Int. 2616 o enviar un WhatsApp al 3518039676 (respuestas automáticas).