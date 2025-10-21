Gobierno ejecutará Ruta 3, en el tramo entre Las Varillas y Colonia San Bartolomé

El Gobierno de Córdoba ejecutará la rehabilitación de la Ruta Provincial 3, en el tramo comprendido entre Las Varillas y Colonia San Bartolomé.

El proyecto prevé una intervención integral a lo largo de 22 kilómetros, que incluye la construcción de una nueva carpeta asfáltica, el calzado de banquinas y la colocación de señalización horizontal y vertical.

Este sector presenta un alto grado de deterioro estructural y funcional, con ondulaciones, deformaciones transversales, fisuras, baches y descalce de banquinas, producto de las altas cargas a las que se encuentra sometido.

Los trabajos serán coordinados por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, a través de la Dirección Provincial de Vialidad.

Además de la rehabilitación del tramo entre Las Varillas y Colonia San Bartolomé, el proyecto contempla tareas de mantenimiento rutinario en la red pavimentada contigua, mediante bacheos y carpetines.

Las obras cuentan con un presupuesto oficial de 19.471.817.075 pesos y contemplan la atención de emergencias e imprevistos en las rutas adyacentes.

RP 3 – Colonia San Bartolomé – La Francia

RP 3 – Villa Concepción del Tío – RP 17

RP 13 – El Arañado – Las Varillas

RP 13 – El Arañado – Sacanta

RP 13 – Sacanta – Calchín

RP 13 – Calchín – Luque

RP 13 – Luque – Villa del Rosario

RP S-397 – RP 13 – Calchín Oeste

RP S-390 – Calchín Oeste – Carrilobo

RP E-52 – Arroyito – Sacanta

RP E-52 – Arroyito – Toro Pujio

El acto licitatorio estuvo encabezado por el director de Vialidad Provincial, Martín Gutiérrez, acompañado por el intendente de Las Varillas, Mauro Daniele, y el legislador provincial, Gustavo Tevez.

Presentaron ofertas las empresas Laromet S.A., Néstor Julio Guerechet S.A., Pablo Federico S.A. y Rovial S.A.