Gobierno ejecutará Ruta 3, en el tramo entre Las Varillas y Colonia San Bartolomé

El Gobierno de Córdoba ejecutará la rehabilitación de la Ruta Provincial 3, en el tramo comprendido entre Las Varillas y Colonia San Bartolomé.
El proyecto prevé una intervención integral a lo largo de 22 kilómetros, que incluye la construcción de una nueva carpeta asfáltica, el calzado de banquinas y la colocación de señalización horizontal y vertical.
Este sector presenta un alto grado de deterioro estructural y funcional, con ondulaciones, deformaciones transversales, fisuras, baches y descalce de banquinas, producto de las altas cargas a las que se encuentra sometido.
Los trabajos serán coordinados por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, a través de la Dirección Provincial de Vialidad.
Además de la rehabilitación del tramo entre Las Varillas y Colonia San Bartolomé, el proyecto contempla tareas de mantenimiento rutinario en la red pavimentada contigua, mediante bacheos y carpetines.
Las obras cuentan con un presupuesto oficial de 19.471.817.075 pesos y contemplan la atención de emergencias e imprevistos en las rutas adyacentes.
- RP 3 – Colonia San Bartolomé – La Francia
- RP 3 – Villa Concepción del Tío – RP 17
- RP 13 – El Arañado – Las Varillas
- RP 13 – El Arañado – Sacanta
- RP 13 – Sacanta – Calchín
- RP 13 – Calchín – Luque
- RP 13 – Luque – Villa del Rosario
- RP S-397 – RP 13 – Calchín Oeste
- RP S-390 – Calchín Oeste – Carrilobo
- RP E-52 – Arroyito – Sacanta
- RP E-52 – Arroyito – Toro Pujio
El acto licitatorio estuvo encabezado por el director de Vialidad Provincial, Martín Gutiérrez, acompañado por el intendente de Las Varillas, Mauro Daniele, y el legislador provincial, Gustavo Tevez.
Presentaron ofertas las empresas Laromet S.A., Néstor Julio Guerechet S.A., Pablo Federico S.A. y Rovial S.A.