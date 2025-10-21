La Francia: Con gran convocatoria realizaron 1° Congreso de Educación

Con un éxito rotundo y una convocatoria masiva de docentes y equipos directivos de La Francia y de toda la región, finalizó el Primer Congreso de Educación: «Educar con Sentido, hacia una educación que transforma», que tuvo lugar los días 3 y 4 de octubre. El evento no solo se consolida como un hito para la localidad, sino que también refuerza la estrategia del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba de llevar el debate y la capacitación de alto nivel a cada rincón del territorio provincial.

El Ministro de Educación de la Provincia de Córdoba, Horacio Ferreyra, fue el encargado de dar inicio a la jornada del día sábado, subrayando el respaldo institucional y el compromiso del Gobierno Provincial de trabajar en conjunto con cada municipio y comuna del territorio cordobés.

Por su parte, el acto de apertura del viernes 3 de octubre contó con la presencia destacada del intendente municipal, Franco Castellina, y el Secretario de Prevención y Asistencia de las Adicciones del Gobierno de Córdoba, Dr. Santos García Ferreira, cuya participación enfatizó la visión integral y de salud pública que la Provincia aplica a las problemáticas que atraviesan las instituciones educativas.

Durante las dos jornadas, las y los asistentes participaron en múltiples talleres y disertaciones que abordaron temas centrales para la educación actual, como la inclusión y la atención a la diversidad, la prevención y el bienestar en las escuelas, la incorporación responsable de tecnologías e inteligencia artificial en la enseñanza, y la reflexión pedagógica sobre las prácticas docentes, la lectura, la escritura y la oralidad. Estos espacios promovieron el intercambio de experiencias y la construcción colectiva de propuestas para una educación más innovadora y transformadora.

Este Primer Congreso demostró la importancia de articular las políticas educativas provinciales con las necesidades locales y regionales, un esfuerzo que fue celebrado por sus principales impulsores.

El Ministro Ferreyra subrayó la relevancia institucional del Congreso y destacó el acompañamiento del gobernador Martín Llaryora a las políticas educativas territoriales: “La educación es un derecho para todos, y este congreso en La Francia demuestra que, trabajando en conjunto, podemos fomentar la innovación y la transformación sin necesidad de que los docentes deban trasladarse a la capital. Estamos alineados con la meta clara que nos plantea el gobernador Martín Llaryora: construir un Plan de Desarrollo Educativo Provincial presente en cada territorio, fortaleciendo la formación y el compromiso de nuestras y nuestros docentes.”

El Intendente Castellina remarcó la necesidad de estos encuentros en el interior: «Hablamos de la ‘primera edición’ porque queremos que el Congreso se quede, que se consolide como una política de estado en educación, un espacio de escucha y acompañamiento hacia el docente que tiene una ardua labor día a día dentro del aula.»

Por su parte, Juan José Castellano, Director General de Bienestar Educativo, hizo hincapié en el enfoque integral que debe tener la escuela: «El bienestar educativo tiene que ver con el desarrollo integral del estudiante y del docente. Es importante enfocarnos en las prácticas cotidianas, en la convivencia y en los buenos tratos, para construir una escuela que sea un lugar donde se pueda aprender y crecer, juntos.» (Dr. Juan José Castellano, Director General de Bienestar Educativo)

El Ministerio de Educación destaca que la exitosa realización de este evento de gran magnitud se debe al esfuerzo sostenido de la Coordinación Local de Educación (CLE). Este dispositivo demostró ser fundamental para la articulación entre el gobierno local de La Francia y el Gobierno de la Provincia de Córdoba, confirmando la eficacia de este modelo de gestión territorial para impulsar el desarrollo educativo en todas las regiones de la provincia.