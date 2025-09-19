Gobierno y UEPC firmaron acuerdos referidos a condiciones laborales de docentes

En el marco de una mesa de diálogo, el Gobierno de Córdoba y la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) alcanzaron una serie de acuerdos relacionados con las condiciones laborales de los docentes provinciales.

El acta firmada contempla la implementación de nuevas herramientas digitales para facilitar trámites vinculados a asignaciones familiares, suplencias y registros médicos; además de la habilitación del Campus Virtual de Capacitación para docentes de gestión privada con aporte estatal.

Las medidas también incluyen un protocolo específico para casos de apartamiento preventivo de docentes, con garantía de cobertura ágil mediante suplentes

Del encuentro participaron el ministro de Educación Horacio Ferreyra y el secretario general de la Gobernación David Consalvi, junto a las autoridades gremiales de UEPC encabezadas por el secretario general Roberto Cristalli.