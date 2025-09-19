IPJ: Presentó mejoras a Estudios Contables y Jurídicos

Antes de viajar a Europa, el gobernador Martín Llaryora y el ministro de Economía y Gestión Pública, Guillermo Acosta, encabezaron en la Casa de Córdoba en Buenos Aires una reunión de trabajo con los principales estudios jurídicos y contables, colegios y consejos profesionales de Córdoba y Buenos Aires.

El cónclave permitió presentar los últimos avances implementados por la Inspección de Personas Jurídicas (IPJ), la puerta de entrada para la constitución de empresas en la provincia, ya que es el organismo encargado de autorizar, registrar y fiscalizar a las personas jurídicas.

El encuentro tuvo como objetivo acercar a los principales actores del ámbito jurídico y empresarial las herramientas que Córdoba impulsa para flexibilizar, agilizar y facilitar la radicación de sociedades y de inversiones, en el marco del compromiso y el acompañamiento que la Provincia mantiene con el sector privado.

“En Córdoba siempre hemos seguido la línea de bajar la burocracia e implementar todas las herramientas que estén al alcance para reducir los tiempos en la creación de sociedades, que es uno de los estándares que miden los organismos internacionales para definir dónde es mejor emprender”, destacó el gobernador Martín Llaryora.

Y agregó: “Queremos convertirnos en el lugar que le ahorre tiempo a toda la Argentina al momento de constituir una sociedad y, de este modo, satisfacer a aquel cliente que quiere comenzar una actividad económica y generar trabajo; apostando también a que quien abra una sede pueda llevar su emprendimiento a Córdoba en mejores condiciones”.

Entre las principales mejoras presentadas por el Director General y la Subdirectora de IPJ, Pablo Mina y Laura Román, se destacan la implementación de la Firma Digital a través de Ciudadano Digital con CiDi Nivel 2; la eliminación del requisito de legalización de firmas de autoridades de organismos de otras jurisdicciones; la certificación de firma ológrafa por funcionarios de IPJ y la posibilidad de presentar documentos que combinen distintos tipos de firmas, ológrafas y digitales.

Todas estas medidas, junto con el esquema de softlanding para empresas que incluye optimización de requisitos; redacción de resoluciones con términos más claros y sencillos; capacitaciones internas y externas, constituyen un marco más ágil y adaptado a las necesidades actuales de los negocios y mejores servicios más de cara al ciudadano.

Cabe recordar que la incorporación de estas nuevas herramientas surgen como respuesta a las inquietudes y propuestas planteadas por los propios colegios profesionales, estudios jurídicos y las cuatro firmas más importantes de auditoría y asesoramiento en contabilidad en todo el mundo (Deloitte, PwC-PricewaterhouseCoopers, EY- Ernst & Young y KPMG) en el marco de un encuentro realizado en Córdoba a mediados de julio; un espacio de articulación público-privada impulsado por el Ministerio de Economía y Gestión Pública.

Durante la actividad, el ministro de Economía Guillermo Acosta destacó la escucha activa y el acompañamiento del Gobierno y de IPJ con el desarrollo productivo: “Córdoba es capaz de ponerse en el lugar de quienes quieren producir, facilitándoles herramientas digitales y marcos legales para que puedan constituirse de manera ágil. Brindar más confianza, más seguridad y velocidad que es lo que necesitan los negocios y las inversiones hoy”.

Córdoba, a la vanguardia

Sobre las iniciativas anunciadas, el abogado Miguel Silveyra del estudio Beccar Varela, subrayó: “Con esta idea de simplificar los trámites para el manejo de las sociedades, Córdoba le da importancia no sólo a la constitución sino también a la seguridad jurídica, pone el foco en lo tributario y hace más simple la vida para todos los ciudadanos”.

A su vez, Federico Fernández Sasso, de Fernández Sasso Abogados, destacó: “Vimos con muy buenas expectativas la propuesta de Córdoba, una provincia que siempre está a la vanguardia. En este caso a través de una IPJ que evoluciona y ofrece alternativas interesantes para la inscripción de sociedades nacionales y extranjeras”.

Por su parte, Leopoldo García Mansilla de TCA Tanoira Cassagne, resaltó que las herramientas impulsadas van “en la dirección correcta: la de la tecnología y la simplificación para que las empresas puedan invertir más rápido y con mayor facilidad”.

La Inspección de Personas Jurídicas cumple un papel estratégico como organismo que acompaña a las empresas desde su constitución hasta su desarrollo y transformación, brindando marcos legales y herramientas tecnológicas que permitan reducir costos y tiempos, asegurando al mismo tiempo la transparencia y la seguridad jurídica necesarias para consolidar a Córdoba como destino de inversiones.