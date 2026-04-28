Gran experiencia del Karate de Centro en Perú, y resto de actividades

Gran experiencia internacional para el Dojo Carlos Franco de Centro Social, que estuvo presente en el Torneo Open Amigos de América, en Arequipa, Perú.

Allí, los alumnos rojinegros representaron a Argentina, midiéndose ante karatekas de distintos países de América.

Matías Milanesio: 4° en Kata

Adrián Alaniz: 2° en Kata Shorin Ryu y 4° en Kata todos los estilos.

Magdalena Mucha: 3° en Kata todos los estilos.

CATEGORÍA KUMITE INDIVIDUAL:

Matías Milanesio: 1° puesto.

Joaquín Cortez: 2° puesto.

José Cortez: 2° puesto.

Magdalena Mucha: 2° puesto.

CATEGORÍA KUMITE MAYORES POR EQUIPOS:

Adrián Alaniz: 1° puesto.

José Cortez: 3° puesto.

KUMITE FEMENINO POR EQUIPOS:

Magdalena Mucha: 1° puesto.

KUMITE JUVENILES POR EQUIPOS:

José Cortez: 2° puesto.

Estos muy buenos resultados obtenidos por nuestros alumnos ayudaron a que el seleccionado argentino se ubique en el tercer puesto de la competencia.

Cabe destacar que todos los alumnos estuvieron acompañados y guiados por los Coach María Rosa Sobrero y Mateo Milanesio.

PADEL

Nuestras canchas recibieron el domingo el Segundo Encuentro de Escuelas de Pádel de Apc.

Con 164 asistentes, récord en la disciplina, la Ciudad Deportiva vivió una jornada a pura diversión y pádel.

Como ya es habitual, Centro fue uno de los clubes que más jugadores aportó, con la participación de más de 20 niños.

TENIS

El sábado fue el turno para los más pequeños, que estuvieron presentes en el Segundo Encuentro de Mini Tenis de la Liga Litzo.

Junto a jugadores de instituciones de toda la zona, los chicos que representaron a Centro fueron:

– Octavio Fontanini.

– Benicio Bai.

– Bianca López Fontanessi.

– Filippo Contanto Fontanessi.

HOCKEY

La categoría Sub 12 del rojinegro viajó a Suardi para disputar un partido amistoso junto al Club San Miguel.

Los deportistas de Centro disfrutaron de una mañana a puro hockey, jugando su primer encuentro en cancha de 11. Además finalizaron la jornada compartiendo un tercer tiempo con el equipo Suardense.

NEWCOM

Centro estuvo presente este domingo en el torneo de categoría +60 Mixto organizado por el Club Alumni de San Francisco. Allí, Ave Fénix consiguió el primer puesto.