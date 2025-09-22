Gran vivencia de Tenistas de Centro Social en Torneo Internacional

Otra gran vivencia para el tenis de Centro Social, que en esta oportunidad estuvo presente en el Torneo Internacional de Escuelas de Tenis en la ciudad de Villa Carlos Paz.

Allí, junto a niños de diferentes clubes de países vecinos como Uruguay, Chile y Paraguay, nuestros jugadores de las categorías desde Sub 10 hasta Sub 16 pasaron un fin de semana plagado de diversión y tenis.

Quienes representaron al rojinegro en las distintas categorías fueron:

CATEGORÍAS 3/4 PELOTA NARANJA:

Julieta Merlini.

Pilar Marengo.

Margarita Ferrero.

Guadalupe Gorosito.

Bruno Barone.

Patricio Pronino.

SUB 12 VARONES:

Genaro Manavella.

Jerónimo Burgener.

Benjamín Robledo.

SUB 16 VARONES:

Facundo Maranzana.

SUB 16 MUJERES :

Morena Robledo.

Todos ellos estuvieron acompañados por los profes, Martín Boetto y Agustina Ríos y, también por familiar que viajaron a disfrutar del evento.