Completan fecha 9 del Asociativo de Basquet

La fecha 9 del Basquet Asociativo en Primera, se completa este martes con el partido entre Tiro Federal y Sp. Suardi.

Hasta ahora ganaron Centro Social, Unión de San Gmo y Porteña.

Resultados Fecha 9

Centro Social 78- San Jorge 57
Libertad 65- Unión San Gmo 69

Porteña 90- Nueve de Morteros 77

Tiro Federal vs. Sp. Suardi- Juegan el martes

Posiciones

Unión San Gmo 16- Nueve de Morteros 16- Tiro Federal 15- Porteña 14- Sp. Suardi 13- Centro Social 11- San Jorge 11, Libertad 9-

Fecha 10

San Jorge vs. Porteña

Nueve de Morteros vs. Libertad VT

Sp. Suardi vs. Centro Social

Unión San Gmo. Vs. Tiro Federal