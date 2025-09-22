Fútbol Regional: Nueve de Morteros Campeón del Clausura y de la Norte. Todos los resultados

En la «Villa de los Deportes» ante un muy buen marco de público, el Nueve de Morteros se quedó con el partido final ante Sp. Suardi, por la mínima: 1 a 0.
El gol llegó sobre la parte final del juego, a través de Ignacio Blangetti, una de sus figuras, y de esta manera se quedó con el Torneo «Clausura», y también es el Campeón de la Zona Norte.
ZONA NOROESTE
Chipión 0- Independiente 0
En la definición desde el punto del penal ganó el Independiente de Balnearia, 4 a 3. También se consagró Campeón de la Noroeste.
ZONA CENTRO
Sp. Belgrano 1- Devoto 2. También se consagró Campeón de la Centro.
ZONA SUR
Sacanta 0-0 El Arañado
En la definición desde el punto del penal, ganó ADEA, 8 a 7.
La final de la Zona la jugarán ADEA vs. Almafuerte Las Varillas.
ZONA OESTE
Cultural Arroyito 3- Belgrano Río Primero 1
La final de la Zona la jugarán Cultural Arroyito vs. Rivadavia de Río I